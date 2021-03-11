25 مليار دولار مكاسب إيلون موسك في يوم واحد فقط

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق الملياردير الأميركي المعروف إيلون موسك مكاسب تقدر بـ25 مليار دولار، الثلاثاء الماضى، بعد نشر عدة تقارير إيجابية جدا تجاه شركة “تسلا” التي هي مملوكة له.

حيث قد إرتفعت بذلك ثروة موسك الطائلة من 149 مليار دولار أمريكي إلى 174 مليار دولار في الـ24 ساعة فقط الماضية، كما تفصله في الوقت الحالي 6 مليارات دولار حتى يتمكن من إطاحة جيف بيزوس، وهو مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، والمتربع على عرش أثرى أغنياء العالم.

كما يذكر أن أسهم شركة “تسلا” حققت مكاسب تقدر بـ20 بالمئة وذلك قبل إغلاق التداول يوم الثلاثاء الماضي.

وفي العام الماضي 2020، قد تضاعفت ثروة إيلون موسك إلي أكثر من خمسة أضعاف، حتى أنه قد بات أغنى شخص في العالم في بداية شهر يناير من هذا العام.

المصدر: “لوفيغارو”.

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