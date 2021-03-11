كومان: مباراتنا مع سان جرمان ستحسم مستقبل ميسي مع برشلونة

أثنى مدرب برشلونة، رونالد كومان، على أداء لاعبي "البلوغرانا" أمام باريس سان جرمان، لافتا إلى أهمية اللقاء في حسم مستقبل ليونيل ميسي مع الفريق.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأهل النادي الفرنسي، بمجموع 5-2 إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم الأرجنتيني هدف برشلونة في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة سكنت شباك الحارس كيلور نافاس.

وحول أداء الفريق، قال كومان: "تم إقصاؤنا ولكن لدينا مشاعر طيبة، وأتيحت لنا فرص التسجيل في شباك سان جرمان، وقدمنا شوط أول رائعا، وتفوقنا على الخصم، وأداء اللاعبين كان جيدا".

وأضاف: "كنا نستحق تسجيل مزيد من الأهداف، ونتيجة 2-1 قبل الاستراحة كانت ستغير الأمور"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا ولكن لم يحالفنا الحظ، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وعن تأثير المباراة على مستقبل ميسي مع النادي الكتالوني، أوضح كومان: "أعتقد أن ميسي يرى الفريق أكثر قوة الآن، ومع التغييرات التي قمنا بها، واللاعبين الشباب المميزين، لا أعتقد أن رأيه سيكون مخالفا لجودة الفريق لأنه يرى التغييرات".

واسترسل قائلا: "لاعبي البارسا لعبوا مباراة رائعة ستساعد في قرار ميسي بالاستمرار في الفريق".

وعن سبب التغيير في مباراة الإياب على عكس لقاء الذهاب، علّق المدرب الهولندي: "لعبنا بكل شيء، وعندما تلعب مباراتين يمكنك تغيير بعض الأمور، والأداء في الذهاب كان جيدا إلى حد ما، ولكن اليوم قدمنا كل ما نملك".

وأما بالنسبة لتغيير ضربة الجزاء مجرى المباراة، أوضح كومان: "كانت في توقيت مهم، خاصة لهم، ولكن علينا الإشادة بأداء الفريق".

واختتم كومان حديثه بالقول: "لعبنا بالمستوى الذي نملكه في مباراة اليوم، ولكننا بالطبع نشعر بالحزن لإقصائنا".