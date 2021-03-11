تمكن رجل من ولاية كنتاكي الأميركية، من استعادة خاتم فقده قبل 29 عاما، بعدما عثر عليه شخص، وأعاده إليه بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي.
وعثر ريكس مورمان من مقاطعة بريكنريدج على خاتم تخرج خاص بمدرسة بوليت الثانوية المركزية لعام 1987 على جانب طريق، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، عندما تعطلت دراجته النارية.
وعلى الرغم من نقش اسم غوردون لي سميث على الخاتم، لم يتمكن ريكس من إيجاد مالكه، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وحاول ريكس الاتصال بالمدرسة في لويزفيل والبحث عن غوردون في دليل الهاتف، لكنه لم يتمكن من العثور على مالك الخاتم الذي ظلّ لسنوات محفوظا في درج خاص.
ومؤخرا فكر ريكس بالانضمام إلى "فيسبوك" للاستعانة به للبحث عن غوردون، حيث نجحت خطته في النهاية وتوصل لصاحب الخاتم، وتواصل الرجلان.
وبحسب غوردون الذي استعاد الخاتم، فإنه كان هدية من والده، وقد أبقى مسألة ضياعه في عام 1992 سرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مرور 29 عاما.. يستعيد هدية والده المفقودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.