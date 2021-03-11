المكسيك تتسلم الدفعة الثانية من لقاح كورونا الروسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال وزير الخارجية المكسيكى، مارسيلو إبرارد، إنه يمتن لروسيا وللرئيس فلاديمير بوتين على إمداد بلاده باللقاح.
يذكر أن المكسيك تسلمت الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير الماضى، بعدما صادقت السلطات على استخدامه فى البلاد يوم 2 من الشهر ذاته.
وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسى لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.
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