الخارجية الأمريكية توجه 3 رسائل شديدة اللهجة لـ تركيا وإيران

جدة - نرمين السيد - وجه أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، ثلاثة رسائل عاجلة لكل من تركيا وإيران ومليشيات الحوثى، عبر خلالها، عن قلق الولايات المتحدة من تحركات تركيا فى منطقة شرق المتوسط ومواصلة ادعائها يالحق فى استغلال مناطق بحرية وموارد للطاقة.





وطالب بلينكن، فى تصريحات له، تركيا بالامتناع عن أى تحرك ينتهك القانون الدولى، ويخالف التزامات عضويتها بـ الناتو، بما فى ذلك استفزاز اليونان. وأشار إلى أن أمريكا لن نرفع القيود عن أى أصول إيرانية مجمدة أو تدفع أى أموال لـ طهران ما لم تعد لـ الالتزام الكامل بالاتفاق النووى، مشددا على أن التصدى لـ برنامج إيران الصاروخى ودعمها للإرهاب ضرورة لا مفر منها ولا تقل أهمية عن منعها من الحصول على سلاح نووى.

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