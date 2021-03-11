الحكم بالسجن 4 سنوات على نابليون بونابرت

جدة - نرمين السيد - قضت محكمة إندونيسية، مساء أمس الأربعاء، بالسجن لمدة 4 سنوات على ضابط رفيع المستوى بـ الشرطة الإندونيسية، ويدعى الجنرال "نابليون بونابرت"، وهو الاسم المشابه لقائد الحملة الفرنسية على مصر عام 1897، لتورطه فى قضية فساد.





ووجد القضاة فى محكمة جاكرتا خلال المحاكمة التى أقيمت افتراضيا، أن نابليون بونابرت تورط فى قبول رشاوى تبلغ 370 ألف دولار، و200 ألف دولار سنغافورى من أحد الهاربين. وفى سياق متصل، رفض بونابرت الاتهامات، قائلا بعد الحكم عليه: "لقد سئمت من هذه الإهانات المستمرة منذ يوليو الماضى، أفضّل الموت على قبول هذا الإذلال لعائلتى"، معلنا نيته الاستئناف.

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