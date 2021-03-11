الخارجية الأمريكية ترحب بمنح الثقة لـ حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالتصويت بمنح الثقة من جانب مجلس النواب بـ ليبيا لدعم رئيس الحكومة المكلف فى ليبيا عبدالحميد الدبيبة، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى البلاد.





وقال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريحات له اليوم الخميس، إن هذا يمثل تطورا مهما على مسار تنفيذ خريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسى الليبى من أجل تشكيل حكومة فعالة لـ الوحدة الوطنية.

أضاف: "نشجع القيادة الجديدة، لدى توليها السلطة، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يوم 24 ديسمبر المقبل باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التوصل لحل سياسى ينهى صراعا استمر عقدا من الزمن".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف للحفاظ على هذا التطور الإيجابى ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، واستعادة احترام حظر الأسلحة الذى فرضته الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبى بما فى ذلك الإجلاء الفورى للقوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبى فى سعيه لبناء سلام وأمن دائمين.