بايدن : لن نقدم لقاحات كورونا لـ العالم قبل تطعيم الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستقدم اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا المستجد إلى العالم، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث قبل أن يتم تطعيم جميع مواطنى بلاده.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، شدد بايدن، خلال لقائه مع إدارة شركتى "ميرك" و"جونسون آند جونسون"، أمس الأربعاء، على أن الولايات المتحدة تقترب من الحصول على ما يكفى من الجرعات لتطعيم جميع السكان البالغين مع نهاية مايو المقبل. وأكد أن ذلك يسبق ما كان متوقعًا بعدة أشهر، مشيرا إلى أنه كلف وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بشراء 100 مليون جرعة أخرى. وتابع الرئيس الأمريكى: "إذا كان لدينا فائض من اللقاحات، فإننا سنتقاسمها مع العالم .. ولا يمكننا أن نعيش فى أمان دون أن يعيش باقى العالم فى أمان"، واختتم: "سنتأكد أولا من أن الأمريكيين تلقوا المساعدة، ثم سنحاول مساعدة باقى العالم".

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