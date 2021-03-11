زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة خراسان الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بأن الهزة وقعت الساعة 12:00 منتصف الليل (بحسب التوقيت المحلى للبلاد)، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.
ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن خسائر محتملة جراء الهزة الأرضية.
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