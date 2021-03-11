مصرع 27 شخصا وإصابة 39 فى انقلاب حافلة سياحية بأندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، عن مسؤول بالشرطة الأندونيسية "إيكو براسيتيو روبيانتو" قوله - إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة تقل مجموعة من طلاب المدارس والمعلمين وأولياء الأمور من بلدة "سوبانج" بمقاطعة "جاوة الغربية"، حيث كانت فى طريق عودتها إلى البلدة قادمة من منطقة "تاسيكمالايا" عندما سقطت فى واد عميق يبلغ ارتفاعه 20 مترا بعدما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها.

وأضاف روبيانتو أن الشرطة تحقق فى الحادث من أجل الوقوف على أسبابه وملابساته.

من جانبه قال "ديدن ريدوانسه" رئيس وكالة البحث والإنقاذ فى مدينة "باندونج" إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، مشيرا إلى أن 13 منهم يعانون من إصابات خطيرة.