أمريكا تعاقب مسؤولين من فرعى داعش فى الكونغو وموزمبيق

جدة - نرمين السيد - وقال نيد برايس المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكى، إن الوزارة قررت كذلك معاقبة قادة هذين التنظيميين وهما: سيكا موسى بالوكو وأبو ياسر حسن. وأشار المتحدث إلى أنه نتيجة لهذه العقوبات، فإن جميع ممتلكات ومصالح هذين الشخصين والتى تدخل فى دائرة التقاضى الأمريكية، قد حظرت. ويمتنع على المواطنين الأمريكيين من إجراء معاملات مع هؤلاء الأشخاص وكذلك المؤسسات المالية الأجنبية التى ستعرض نفسها للخطر إذا ما تعاملت معهم.

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