تواصل الاحتجاجات فى ميانمار.. والعفو الدولية تتهم الجيش باستخدام العنف

جدة - نرمين السيد - تواصلت الاحتجاجات اليوم الخميس فى عدة أحياء بميانمار، حيث خرج الآلاف فى تظاهرات ضد الشرطة التى تواجه اتهامات باستخدام أساليب القمع والقتل ضد المتظاهرين "بحسب منظمة العفو الدولية".





ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعى عدة لقطات للمتظاهرين أثناء تنظيمهم لمسيرات داعمة للديمقراطية فى عدة مناطق مختلفة. وخرق السكان حظر التجول الذى فرضته الحكومة هناك للحد من التظاهرات، ونظموا مسيرات بالشموع فى أكثر من محافظة. فيما ندد مجلس الأمن الدولى بأسلوب العنف الذى تنتهجه الشرطة ضد المحتجين، وطالبت الجيش بإلتزام أقصى درجات ضبط النفس، والتوقف عن القمع. كما أتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

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