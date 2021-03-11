السعودية: يجب أن تكون هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، ضرورة اتخاذ وقفة دولية حازمة تجاه هجمات الحوثيين، وهو ما ذكره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن كون محاولات الاستهداف الحوثية الفاشلة تستهدف عصب الاقتصاد الـعالمي، وأنه علـى المجتمع الـدولـى مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين.





ورأت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الخميس، تحت عنوان (الاعتداء الإيرانى .. والاقتصاد العالمى) - أن السلوك العدوانى المستديم لنظام إيران، يعكس الأيدولوجية التى يقوم عليها هذا النظام، من تبنى كافة الأفكار والـكيانات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القوانين والشرعية والإنسانية، فى اعتقاد راسخ وإيمان شامل منها بأن هـذه المنهجية هـى سبيلها لتحقيق أجنداتها التوسعية المشبوهة فى المنطقة، وأن زعزعة الأمن والاستقرار وممارسة الاعتداءات الممنهجة ضد مفاصل حيوية فى الاقتصاد العالمى، سيمكنها من تحقيق مستهدفاتها الشيطانية، والتى بات خطرها بالغ الوضوح وأكثر من أى وقت مضى. ولفتت الصحيفة، لما قاله فيصل بن فرحان من أن التحالف أوقف إطلاق النار فى اليمن من جانب واحد منذ نحو عام، والأولوية فى اليمن الآن هى التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، وما أوضحه عن أنه على الأمم المتحدة تمديد فرض حظر السلاح على إيران.

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