إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس - بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية فى القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التى اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية فى بيت جالا لتلقى العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل فى المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، واعتقلت قوات الاحتلال مواطن (44 عاما).