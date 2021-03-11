ربع نهائي التشامبيونزليغ.. بدون رونالدو أو ميسي

بعد خسارة كل من يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني فرصة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، تأكد غياب كل من النجم الأرجنتيني وهداف برشلونة ليونيل ميسي والنجم البرتغالي وهداف يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن هذا الدور من بطولة التشامبيونزليغ.

فقد تعادل برشلونة مع باريس سان جرمان في ملعب الأمراء بالعاصمة الفرنسية بهدف لكل منهما، فيما كان قد خسر في لقاء الذهاب بهدف مقابل 4 أهداف للفريق الفرنسي.

وأدت النتيجة الإجمالية إلى خروج الفريق من منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية.

في المقابل، خسر فريق يوفنتوس لقاء الذهاب أمام بورتو البرتغالي بهدفين لهدف، لكنه فاز في تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، وبالتالي فقد تأهل بورتو بأفضلية الهدف خارج الأرض، الذي يحتسب بهدفين.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات في تغريدة لها على حسابها في موقع تويتر، فإن هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها اللاعبان ميسي ورونالدو معا عن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا منذ ما يزيد على 16 عاما، أي منذ بطولة التشامبيونزليغ لموسم 2004/2005.

ففي موسم 2004-2005، خرج رونالدو وميسي معا منم منافسات الدور ربع النهائي بدوري الأبطال، عندما خسر فريق برشلونة أمام فريق تشلسي الإنجليزي في دور الستة عشر، فاز برشلونة ذهابا بهدفين لهدف وخسر إيابا بهدفين لأربعة.

وفي ذلك الموسم، خسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما كان رونالدو يلعب له، أمام ميلان الإيطالي، عندما خسر الفريق الإنجليزي ذهابا وإيابا بالنتيجة نفسها بهدف دون مقابل.

وتغيب النجمان معا عن هذا الدور في ذلك الحين، ولكنهما حافظا على وجودهما في المواسم اللاحقة.