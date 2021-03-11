أعلنت الشرطة الأمريكية فجر اليوم الخميس أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع جراء إطلاق نار وقع في أكبر مدن ولاية تكساس، هيوستن. وأكدت شرطة هيوستن على حسابها في "تويتر" أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية جراء الحادث، ولقي ثلاثة منهم مصرعهم فيما نقل الرابع إلى المستشفى. وصرح ريتشارد جونك من إدارة شرطة هيوستن لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن المحققين لم يحددوا بعد أي مشتبه به في الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس، ولا يزال الغموض يلف دوافعها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الأمريكية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.