أخبار اليمن : 32 غارة على 5 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدة

32 غارة على 5 محافظات وخروقات مستمرة بالحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 32 غارة على 5 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 162 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50، و38 خرقاً بقصف مدفعي و113 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والدريهمي والجبلية والجاح.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على شبكة الاتصالات في آل عمار وغارتين على معسكر كهلان وغارتين على محيط مدينة صعدة، كما شن غارتين على مديرية الظاهر.

وشن طيران العدوان في أمانة العاصمة غارتين على منطقة النهدين وثلاث غارات على حي النهضة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، وبأربع غارات مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وأفاد المصدر بأن الطيران شن عشر غارات على مديرية صرواح وأربع غارات على مديريات رحبة وجبل مراد وماهلية وحريب بمحافظة مأرب.