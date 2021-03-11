الشرطة الأمريكية: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر جراء إطلاق نار فى هيوستن

جدة - نرمين السيد - ونشرت شرطة هيوستن، والتى تعد أكبر مدن ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الرسمى على تويتر تغريدة قالت فيها: "مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع جراء إطلاق أعيرة نارية فجر الخميس بمدينة هيوستن بولاية تكساس.

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