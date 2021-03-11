الإمارات: اكتمال مرحلة التطعيم باللقاح الروسى سبوتنيك V ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإنه قد وصلت مراحل التطعيم باللقاح إلى المراقبة النهائية. وأشارت وكالة الأنباء إلى أنه قد تلقى 1000 متطوع من دولة الإمارات اللقاح الروسى. وأكدت وكالة الأنباء الإمارتية أن التجارب أثبت أن فاعلية اللقاح الروسى بلغت 91.5 فى المائة.

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