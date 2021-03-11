مصر.. قتلى وجرحى في حريق بمصنع ملابس

لقي 12 عاملا مصرعهم وأصيب 19 آخرون، الخميس، في حريق داخل مصنع للملابس الجاهزة بمصر، فيما لا تزال تحاول "الحماية المدنية" السيطرة على النيران.

ووقع الحريق في مصنع للملابس منطقة العبور بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، وتم فرض طوق أمني بالمكان لمنع امتداد النيران للمصانع المجاورة. وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، لمحاولة السيطرة على النيران، وإسعاف المصابين.

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