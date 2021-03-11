اجتماع بين الولايات المتحدة واليابان على مستوى وزراء الدفاع والخارجية

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأن بلاده ستعيد تأكيد علاقتها القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اجتماع رباعى سيعقد الأسبوع المقبل على مستوى وزراء الخارجية والدفاع.





وقال كاتسونوبو كاتو، الأمين بمجلس الوزراء اليابانى، إن الحلفاء سيهدفون إلى تعزيز قدراتهم على الردع والاستجابة فى التعامل مع أمن المنطقة. وأشارت تقارير صحفية إلى أن البيت الأبيض أجرى محادثات مع أعضاء آخرين فى الاجتماع المنتظر عقده، مؤكده أنها مبادرة أمنية ودبلوماسية بين البلدين.

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