مسؤول يابانى: لابد أن يخضع لقاح سبوتنيك V للتجارب السريرية

جدة - نرمين السيد - صرح كاتسونوبو كاتو، أمين عام الحكومة اليابانية، اليوم بأنه لابد أن يخضع اللقاح الروسى "سبوتينك V" للتجارب السريرية داخل اليابان نفسها، لافتًا إلى أنه من غير المتوقع إجراء تلك التجارب حاليًا.





وقال كاتسونوبو:"بشكل عام، لكى يسمح بترويج أى لقاح ضد فيروس كورونا في اليابان، يجب أن يخضع هذا اللقاح لتجارب سريرية في بلادنا". وأكد أمين عام الحكومة اليابانية على أنه لم تجرى حتى الآن تلك التجارب اللازمة على اللقاح، مشيرًا إلى أنه لا توجد دلائل على إجراء هذه التجارب.

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