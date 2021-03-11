الصين تقر تعديل النظام الانتخابى فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - ووافق 2895 من المشاركين في الدورة الرابعة للمجلس الوطنى الـ 13 لنواب الشعب الصينى على مشروع قرار "تحسين النظام الانتخابى" فى هونج كونج، مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت.
وينص القرار الجديد على تعديل طريقة تشكيل اللجنة الانتخابية في هونغ كونغ، حيث ستتم زيادة عدد أعضائها من 1200 إلى 1500 شخص وتوسيع صلاحياتها بشكل ملموس.
كما يقضى بزيادة أعضاء اللجنة التشريعية من 70 إلى 90 نائبًا.
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