"لم يمت بل قتلوه".. الأرجنتينيون يطلبون العدالة لمارادونا

تظاهر المئات من الأرجنتينيين، الأربعاء، في مكان مخصص للاحتفالات بالإنجازات الكروية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس، مطالبين بالعدالة لأسطورة الكرة في بلادهم دييغو مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 60 عاما، في ظروف استدعت فتح تحقيق حول أسباب هذه الوفاة.

ورفع المتظاهرون صورة عملاقة ظهرت عليها ابنتا مارادونا دالما (33 عاما) وجيانينا (31 عاما) من زواجه من كلاوديا فيافاني، وكتب عليها "إدانة اجتماعية وقضائية للمذنبين".

وتواجدت ابنتا مارادونا وزوجته خلال هذه المظاهرة لكنهن لم يمكثن طويلا نظرا للتوتر الذي رافقها، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

كذلك تواجد أصغر أبناء مارادونا ويدعى دييغو فرناندو (8 اعوام) بالإضافة إلى والدته فيرونيكا أوخيدا.

ونظّمت التظاهرة من خلال دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة من مجموعة أنصار مارادونا الذين رفعوا شعار "العدالة لدييغو: إنه لم يمت، لقد قتلوه".

وقال أبيل تشورولكه أحد المشاركين في التظاهرة في تصريح لوكالة "فرانس برس": "أردت التواجد هنا من أجل إحلال العدالة في الأرجنتين لأن مارادونا تُرك لكي يموت وهذا ليس أمرا صحيحا. ليس من العدل أن ينتهي شخص مثل مارادونا أعطى الكثير للأرجنتينيين بهذه الطريقة".

وأطلق بعض المتظاهرين تهديدات بالموت لمحامي مارادونا ماتياس مورلا، الذي اختار بنفسه الجهاز الطبي الذي أشرف على النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.

بحث في أسباب الوفاة

وبدأت مجموعة من 20 خبيرا، الاثنين، مناقشاتها في أسباب وفاة مارادونا، لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصصين في الرعاية الصحية.

وتوفي مارادونا في 25 نوفمبر الماضي إثر ما أعلن أنها نوبة قلبية، وذلك بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة نزيف في المخ.

ويبحث المحققون في العلاج الصحي الذي تلقاه قبل وفاته، لتحديد ما إذا كانت هناك قضية لتوجيه تهمة القتل غير العمد أم لا والتي ستؤدي في حال الإدانة، إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

ومن المتوقع أن تقدم لجنة الخبراء، المكونة من 10 متخصصين رسميين و10 آخرين تم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية، نتائجها في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وتم تأليف هذه اللجنة من الخبراء بطلب من مكتب المدعي العام الأرجنتيني، للبتّ فيما إذا كان الأسطورة قد تلقى العلاج المناسب قبل وفاته.