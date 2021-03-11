الحكومة الاردنية : قرارات تقييدية جديدة الأربعاء

دوت الخليج :- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات احترازية وتقييدية جديدة خلال جلسة يوم غد الأربعاء وقرارات أخرى قد تصدر بعد غد الخميس ويتم الإعلان عنها تباعا.

وشدد دودين، خلال ايجاز صحفي عقد في دار الرئاسة الثلاثاء، على أن الحكومة لم تكن تأمل الوصول إلى مثل هذه الإجراءات المشدّدة، لكنّ الحفاظ على صحّة الأردنيين وحمايتها مسؤوليّة وطنيّة وواجب أخلاقي وإنساني، لن ندّخر جهداً من أجله.