أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يطمئن على صحة الأمين العام بعد اجراء عملية جراحية

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة الأمين العام بعد اجراء عملية جراحية
أجرى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، اتصالاً هاتفياً بالاستاذ غازي أحمد علي محسن الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.
واطمأن رئيس المؤتمر على صحة الأمين العام بعد إجرائه اليوم عملية جراحية ناجحة، مهنئاً إياه بنجاحها، ومتمنياً له موفور الصحة والعافية.
من جانبه عبر الأمين العام الأستاذ غازي احمد علي محسن عن شكره وتقديره للشيخ صادق بن أمين ابوراس على اهتمامه ومتابعته المتواصلة لوضعه الصحي، مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على رئيس المؤتمر الذي يولي قيادات وقواعد المؤتمر جل اهتمامه.
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