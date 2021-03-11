توجيه تهم "الفساد وغسيل الأموال" للرئيس الموريتاني السابق

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، الخميس، تهمة "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع" إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و13 من معاونيه.
وتمت إحالة محمد ولد عبد العزيز، و13 من المسؤولين السابقين، إلى قاضي التحقيق للشروع في "التحقيق الجنائي".
وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق، شملت الفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال، وتبديد المال العام، وإعاقة العدالة.
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان في مارس 2016.
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