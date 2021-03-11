بقرار قضائي.. أبو تريكة مجددا على قوائم الإرهاب

قررت محكمة النقض المصرية، الخميس، رفض طعن لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، و1528 آخرين، وتأييد قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.

ونص قرار محكمة النقض المصرية على إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاب للمرة الثانية، لمدة 5 سنوات. ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب، يوسف القرضاوي، وإبراهيم عصام العريان، وأسعد شيخة، وأسماء عصام العريان، وأسامة يوسف القرضاوي.

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