المتحدث باسم الرئاسة الروسية: لا حديث عن اتصالات جديدة بين بوتين وبايدن

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيسكوف أن هذه الاتصالات ليست بسيطة، ولكنها رغم ذلك موجودة، وهذا هو الأهم.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن اتصالات العمل مع الإدارة الأمريكية ليست بسيطة نتيجة لوجود بعض الخلافات الحرجة بين الجانبين.