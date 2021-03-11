رئيس أرمينيا يرفض تعيين قائد جديد لهيئة أركان الجيش

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان قد تقدم بطلب لتعيين دافتيان كرئيس للأركان. يذكر أن دافتيان ترأس هيئة الأركان العامة فى أرمينيا خلال 2018-2020، وفى الفترة من يوليو - نوفمبر 2020، شغل منصب رئيس اللجنة العسكرية الصناعية فى الجمهورية، وقاد الفيلق الخامس فى الجيش الوطنى.

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