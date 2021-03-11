اتهام الرئيس الموريتانى السابق بالفساد وغسيل الأموال

جدة - نرمين السيد - وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إلى الرئيس السابق لموريتانيا، محمد ولد عبد العزيز، واحالته إلى قاضى التحقيق للشروع فى التحقيق الجنائى.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت الفساد واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال وتبديد المال العام وإعاقة العدالة. وكانت النيابة العامة قد طلبت من قاضى التحقيق وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، حتى اكتمال التحقيق الجنائى وتحديد موعد المحاكمة.

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