وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر يعلنون مشاورات جديدة بشأن سوريا

أعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر، اليوم الخميس، عن إطلاق عملية تشاورية جديدة بشأن التسوية السورية.

وأكد الوزراء الثلاثة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن العملية الجديدة ستخص المسائل الإنسانية وستكون موازية لـ”مسار أستانا”.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع تناول التأكيد على دعم جهود حل الأزمة السورية سلمياً، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماعات مقبلة بشأن إيصال المساعدات لسوريا.

وأكد أن الاجتماع الثلاثي هو مسار مكمل لجهود حل الأزمة السورية، مشددا على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن قرار مجلس الأمن هو الضامن لحل الأزمة السورية، متابعاً “أكدنا ضرورة المشاورات حول تقديم المساعدات لسوريا، مشيراً إلى أن اللقاء المقبل حول سوريا سيكون في تركيا ثم سيعقد آخر في روسيا”.

وأعرب جاويش أوغلو عن أمله في عودة العلاقات بين الدوحة ودمشق.

بدوره، أوضح وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أنه تم التوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة حول الأزمة السورية، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية والغربية تعيق وصول المساعدات إلى سوريا، قائلا إن العقوبات الغربية غير القانونية موجهة ضد الشعب السوري بأكمله وتعيق حل المشاكل الإنسانية.

ولفت لافروف إلى تأكيد المشاركين على استعدادهم لدعم اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية ستصبح ممكنة بعد تحقيق الاستقرار في المنطقة.