أخبار اليمن : الرهوي: البن مصدر دخل قومي وله ارتباط بتاريخ اليمن

الرهوي: البن مصدر دخل قومي وله ارتباط بتاريخ اليمندشن عضوا المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي وسلطان السامعي ، اليوم الخميس، برنامج تطوير المحتوى التسويقي والإنتاجي لزراعة وإنتاج البن اليمني، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لزراعة البن وعيد موكا الثالث 2021م.

وفي التدشين ، أشار عضو السياسي الأعلى أحمد الرهوي إلى أن قرار الدولة بمنع دخول البن الخارجي، يأتي بهدف حماية المنتج الوطني من بذرة البن.

وقال" نحتاج لمجلس تنسيقي للبن أو هيئة من وزارة الزراعة والغرفة التجارية الصناعية، والجهات ذات العلاقة لحماية المنتج الوطني وتعزيز الإرشاد الزراعي في هذا المنتج".

وأضاف" إن موكا نسبة إلى ميناء المخا، الذي كان يتم تصدير البن اليمني منه إلى دول العالم، والشواهد والوثائق التاريخية تؤكد ذلك، ما يتطلب إهتمام الجهات المعنية وذات العلاقة بهذا المنتج الوطني والاقتصادي الهام".

وأشار الرهوي إلى أن البن مصدر دخل قومي ومنتج محلي يرتبط بحضارة وتاريخ اليمن .. وقال" أي عمل لا يتم التخطيط له لن ينجح، ما يستدعي التخطيط في زراعة شتلات البن في مناطق زراعته بما يتناسب مع المناخ كما في حراز أو الضالع أو إب وصعدة وغيرها".

وأوضح أنه تم توزيع ما يقارب من اثنين مليون شتلة بٌن ليتم زراعتها بديلاً عن شجرة القات، وذلك برضى وقناعة المزارعين، كما تم توزيع مجموعة كبيرة من شتلات البن في إب خلال الأسبوع الماضي.

وأشاد بمبادرة أبناء حراز بمحافظة صنعاء في زراعة شجرة البن .. مشدداً على ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والغرفة التجارية الصناعية ورأس المال الوطني والمنظمات في دعم توجه الدولة والحكومة للتوسع في زراعة أشجار البن والنهوض بهذا المنتج الوطني.

وحث عضو السياسي الأعلى الرهوي وزارة الزراعة والري على إجراء تدخلات في زراعة شتلات البن، من خلال معالجة بعض التحديات التي تواجه المزارعين بوضع خزانات مياه لري أشجار البن، في حال كانت هناك شحة في مياه الأمطار، بما يعزز من إنتاجية البن.

من جانبه أشار نائب المدير التنفيذي لكاك بنك لقطاع التطوير عبدالله الديلمي إلى أن البنك يتبع ضمن استراتيجيته التمويلية في مشاريع التنمية الزراعية السمكية ذات الاستدامة، منهجيات في خدمات تمويلية لتطوير أساليب التشغيل ورفع المؤشرات المالية.

ولفت إلى أن منهجيتي خدمات تمويل المصدرين والمشترين والموردين "التسويق"، وخدمات الدعم اللوجستي والتدريب ونقل الخبرة بتنفيذ ورش عمل ودورات بالتعاون مع الجهات المعنية، تٌعتبران من استراتيجية البنك التمويلية التي يتبعها في تقديم خدمات تمويل مشاريع التنمية الزراعية والسمكية ذات الاستدامة.

بدوره أشار مدير عام دائرة البن بوزارة الزراعة والري المهندس محمد قائد حارث إلى أهمية تنفيذ مخرجات استراتيجية تنمية محصول البن المقرة من مجلس الوزراء في أبريل 2020م، بالشراكة مع الجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع المبادرات الشبابية والمنظمات المحلية في سبيل التوسع بزراعة البن وتحفيز المجتمع على قلع أشجار القات واستبدالها بشتلات البن .. مطالباً باعتماد الثالث من مارس من كل عام يوماً وطنياً للبن " عبر موكا".

وأكد حارث أهمية التوسع في زراعة البن وتدشين زراعته في محافظات إب وتعز وصعدة وحجة والضالع وريمة وذمار وصنعاء وغيرها، والعمل على الترويج الإعلامي والميداني لها.

وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة رايفال موكا كوفي الاستشارية، الجهة المنفذة لبرنامج تطوير المحتوى الإنتاجي والتسويقي لزراعة البن اليمني 2021م على مدى سنتين، قدّم عرضاً شاملاً عن البرنامج تطوير المحتوى الإنتاجي والتسويقي لزراعة البن.