أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء على حامد

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء على حامدبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء /علي محمد حامد، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وخدمة الوطن والمجتمع في المجالات العسكرية والتعاونية والإجتماعية.

وأشار الشيخ صادق بن أمين ابو راس، إلى مواقف الفقيد الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، وكذا اسهاماته في مجال العمل التعاوني والتنمية المحلية والمجتمعية في محافظة ذمار .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / محمد علي محمد حامد واخوانه وكافة آل حامد وقبيلة انس بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب..

وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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