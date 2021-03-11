أول تعليق من مرتضى منصور على "عودة الهارب"

بعد سلسلة من النتائج المخيبة لآمال جماهير نادي الزمالك المصري، تداولت الصحافة المحلية أنباءً بشأن اعتزام اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إقالة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

باتشيكو قاد الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الخسارة على يد الغريم التقليدي النادي الأهلي، والخروج من كأس مصر أمام طلائع الجيش بالدور الـ 16، ثم إهدار 9 نقاط خلال 13 مباراة بالدوري، والخاتمة كانت الهزيمة من الترجي التونسي في النسخة الحالية من البطولة القارية بثلاثية، ليحل ثالثًا في ترتيب مجموعته.

وتنتظر جماهير نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، الإعلان عن تعيين مدرب الفريق السابق، باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا، بعد تردد أنباء قوية تؤكد اقتراب عودته، وإعلان ناديه الحالي (التعاون السعودي) فسخ التعاقد معه قبل قليل.

تعليق مرتضى منصور

من جانبه أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن غضبه من قرار تعين كارتيرون مدربًا للزمالك، وتساءل مندهشًا: "كارتيرون الهارب!؟ نعم بالفعل، غير الشرعي يأتي بالهارب.. الإدارة غير الشرعية هي من تتعاقد مع الهاربين".

أضاف لموقع "دوت الخليج" مؤكدًا رفضه للقرار: "هل الأزمة في جايمي باتشيكو، الأزمة ليست في المدرب أو اللاعبين، بل الأزمة في من يديرون نادي الزمالك حاليًا"، مكتفيًا بإرجاء أزمات الفريق الحالية لإدارة النادي بوجه عام، دون الحديث تفصيلًا عن أسباب تلك الأزمات.

وكانت لجنة إدارة الزمالك قد تولت زمام الأمور خلفًا لمجلس مرتضى منصور بعد صدور قرارٍ من وزارة الشباب والرياضة بإيقافه على خلفية أزمات مالية، وبناءً على اللائحة الداخلية الخاصة بالنادي الزمالك، التي أقرتها الجمعية العمومية وأعدها المجلس السابق برئاسة منصور ذاته.

وفي سياق الحدث ذاته، رفض حازم إمام قائد الزمالك الأسبق، ومقدم البرامج الرياضية الحالي، قرار رحيل باتشيكو، مؤكدًا أن توقيت التغيير يمثل خطأً كبيرًا، منوهًا إلى أن الإدارة كان يمكنها تحذير البرتغالي ومنحه فرصة أخيرة في مباراة الترجي المقبلة.

الزمالك يرفض التعليق

على الجهة الأخرى، رفض عصام سالم المتحدث الإعلامي باسم إدارة نادي الزمالك، الرد على الانتقادات الموجهة لمسؤولي القلعة البيضاء بشأن التعاقد مع كارتيرون، مؤكدًا صعوبة تواجد الأخير خلال مباراة "سيراميكا كليوباترا" اليوم.

وقال سالم في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "أنا في حل من الرد على انتقادات عودة كارتيرون، قبل التنسيق مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي، سنصدر بيانًا رسميًا مساء اليوم للرد على كل ما يدار".

وأضاف مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك: "لا يمكنني الحديث قبل إصدار البيان وبالطبع لا يمكنني التعليق وفقًا لوجهة نظري الشخصية فأنا فرد مسؤول بالنادي، وأعبر عن قرار الإدارة واللجنة المؤقتة".

وأتم: "لم نبلغ باتشيكو رسميًا برحيله حتى الآن، ولكنه بالتأكيد على علم بالقرار، وسأطلب من الإدارة إجراء مؤتمر صحفي للرد على جميع الأسئلة، لأنهم المسؤولين عن قراراتهم وهم الأكثر دراية بتبريرها".

ذكريات منصور وكارتيرون

وبالعودة لفترة زمنية ليست ببعيدة، وتحديدًا في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، نتذكر جلسة مرتضى منصور وعددٍ من مسؤولي نادي الزمالك مع باتريس كارتيرون لإقناعه بالتراجع عن قرار الرحيل الذي جاء مفاجئًا حسبما أكد لاحقا أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة سابقًا.

وعرض منصور خلال الجلسة على كارتيرون، كل المزايا المالية التي تؤهله للعدول عن قراره، كزيادة راتبه، كما وعده بتحسن الأسلوب الاداري للفريق، إلا أن المدرب الفرنسي أصر على فسخ تعاقده والرحيل لعدة أسباب أبرزها -كما كشفها كارتيرون- عدم حصوله واللاعبين على المستحقات منذ شهور، في حين أن رئيس النادي أتهمه بالتهرب من دفع الشرط الجزائي.

وكان كارتيرون قد قاد الزمالك لبلوغ الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا دون أي خسارة في دور المجموعات وسجل فريقه 8 أهداف واستقبل 3، كما لعب 21 مباراة في الدوري المحلي، فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر مرتين، وسجل فريقه 31 هدفا واستقبل 14، لكنه رحل قبل حسم الأهلي البطولة بنقطتين فقط.

وحقق كارتيرون في ولايته مع الزمالك نتيجتين هما الأفضل في مسيرته، بالفوز بالسوبر المحلي على حساب الغريم التقليدي الأهلي، وأمام الترجي في نهائي السوبر الإفريقي عندما فاز بثلاثية مستحقة.