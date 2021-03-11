بينهم طفلان.. انفجار لغم يوقع ضحايا في تونس

أسفر انفجار لغم أرضي في منطقة جبل السلوم، وسط غربي تونس، عن وقوع ثلاثة مصابين، يوم الخميس، بحسب ما نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين محليين.

وبحسب إذاعة "موازييك إف إم"، فإن الانفجار أصاب طفلين وامرأة، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج من قبل وحدات الحماية المدنية.

ونقل المصدر، عن المدير الجهوي للصحة في القصرين، عبد الغني الشعباني، أن اللغم خلف إصابات خطيرة للطفلين وعمرهما 7 و9 سنوات.

وأوضح المسؤول التونسي، أن الإصابات الناجمة عن انفجار اللغم أدت إلى تشوهات خطيرة على مستوى اليد والساق لدى الطفلين.

والمرأة التي أصيبت في انفجار اللغم بجبل السلوم، هي والدة أحد الطفلين، في وضع صحي وُصف بـ"الحرج".

ووقع الانفجار داخل المنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم، حيث تقوم عناصر إرهابية باستهداف المدنيين والعسكريين عن طريق ألغام تقليدية الصنع.

وتعرضت تونس لعدد من الهجمات الإرهابية بعد 2011، وتحصنت عناصر من الجماعات الإرهابية في مناطق جبلية ونائية.

ولقي عدد من الرعاة والأهالي مصرعهم على أيدي إرهابيين، بينما تقول الحكومة إنها تمضي قدما في مكافحة المتطرفين.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، لقي أربعة جنود تونسيين مصرعهم أثناء ملاحقة عناصر إرهابية بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد.

وفي منتصف يناير الماضي، أفادت مصادر عسكرية تونسية، أن انفجار لغم غربي البلاد أدى إلى إصابة عسكري وبتر ساقه.