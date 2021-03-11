المحكمة السعودية تقضى بإعدام 5 متهمين فى خلية داعش

جدة - نرمين السيد - وذكرت تقارير صحفية أن هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التى حدثت فى المملكة، ومن أبرزها، الاشتراك فى اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادى، والتى وقعت فى يوم الثلاثاء 27 يونيو 2016 فى مركز العرجا بمحافظة الدوادمى.

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