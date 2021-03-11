جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رجال الشرطة طوقوا مكتب مؤسسة لتقديم القروض، حيث قام مجهول باحتجاز فتاة موظفة هناك، كرهينة.
ورجحت التقارير أن يكون الحادث ناجمًا عن خلاف بين الرجل وعشيقته.
وأكد شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار، بالقرب من مكان الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة الروسية: استسلام الشخص الذى احتجز رهينة بمدينة سيفيرودفينسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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