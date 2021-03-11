الشرطة الروسية: استسلام الشخص الذى احتجز رهينة بمدينة سيفيرودفينسك

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير صحفية، إلى أن رجال الشرطة طوقوا مكتب مؤسسة لتقديم القروض، حيث قام مجهول باحتجاز فتاة موظفة هناك، كرهينة.

ورجحت التقارير أن يكون الحادث ناجمًا عن خلاف بين الرجل وعشيقته.

وأكد شهود عيان إنهم سمعوا صوت انفجار، بالقرب من مكان الحادث.