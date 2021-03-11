فرنسا تعلن تخفيف قيود كورونا على السفر الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان لها، أن "المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة، لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهرى للسفر من الآن فصاعدا".

وأضافت: "بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض فى غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية"، مشيرة إلى أن "مرسوما بهذا الشأن سينشر غدا الجمعة".

وسجلت فرنسا إجمالى إصابات بالفيروس بلغ أكثر من 3 ملايين و963 ألف إصابة، و89.565 حالة وفاة بكورونا.