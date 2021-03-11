مقتل طفلين فى انفجار لغم غربى تونس

جدة - نرمين السيد - وأفاد المدير الجهوى للصحة فى القصرين عبد الغنى الشعبانى، بأن طفلين توفيا على الفور إثر انفجار اللغم بعد حصول إصابات بليغة فى جسديهما، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن والدة أحد الطفلين أصيبت أيضا خلال الانفجار، لكن حالتها مستقرة وهى تخضع للفحوصات فى المستشفى الجهوى بالقصرين.

ويشهد جبل السلوم وباقى المرتفعات فى القصرين وفى المناطق الغربية لتونس حيث يتحصن العشرات من المسلحين، انفجارات متكررة لألغام تقليدية الصنع تسببت فى وفاة عسكريين أثناء عمليات تمشيط ومدنيين عادة ما يكونون من الرعاة للمواشى.

وفى فبراير الماضى توفى 4 عسكريين كانوا على متن سيارة عسكرية فى انفجار لغم أثناء عملية تمشيط بجبل المغيلة التابع لولاية سيدى بوزيد القريبة من القصرين.