اسماء وصور : وفاة طبيبين متأثرين بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- توفي مساء اليوم الثلاثاء طبيبين جديدين متأثرين بفيروس كورونا . ونعت نعت نقابة الأطباء الدكتور عدنان العبداللات والدكتور فؤاد جبر اللذين لحقا بقافلة شهداء الواجب . وبوفاة العبدللات وجبر ارتفع عدد الاطباء المتوفين بكورونا إلى 37 طبيبا.

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