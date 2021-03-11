استطلاع رأى يكشف تراجع ثقة الشعب الأمريكى فى جيشه

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "واشنطن اكزامنر" الأمريكية- فى سياق تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم الخميس- بأن منحنى ثقة الشعب فى الجيش الأمريكى يسلك اتجاها هبوطيا منذ عام 2018 عندما بدأ مركز ريجان، فى إجراء مسح سنوى فى هذا الصدد.

ووفقًا لنتائج استطلاع سنوى لمركز رونالد ريجان للدفاع الوطنى، انخفض عدد الأمريكيين الذين يقولون إن لديهم قدرًا كبيرًا من الثقة فى الجيش بنسبة 14 نقطة مئوية (من 70٪ إلى 56٪) منذ عام 2018.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن هذا التراجع يتبع انخفاضًا بمقدار 7 نقاط فى عام 2019 وتراجعًا مساويًا بمقدار 7 نقاط بين عامى 2018 و2019 الماضيين.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الثقة فى الجيش الأمريكى لا تزال مرتفعة، حيث قال 83٪ من المشاركين فى الاستطلاع إنهم يثقون فى الجيش الأمريكى، فيما قال 56٪ إن لديهم "قدرًا كبيرًا من الثقة".

ويشير التقرير إلى أن "الديناميكية الرئيسية المؤثرة هى أن بعض المواطنين يقولون الآن إن لديهم "بعض" الثقة فى الجيش، وليس "قدرًا كبيرًا" من الثقة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تشهد انخفاضًا مشابهًا فى الثقة تجاه المؤسسات الأخرى.

وأضاف التقرير أن الانزلاق كان واضحًا بشكل خاص بين المستقلين إذ انخفض بمقدار 19 نقطة منذ 2018 بينما انخفض معدل الثقة فى الجيش بين الجمهوريين بمقدار 17 نقطة، وعلى نحو غير مُتوقع، تراجعت ثقة الأسر العسكرية للأفراد المتواجدين فى الخدمة الفعلية بـ 18 نقطة.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تأتى أدنى التصنيفات للجيش بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، مشيرة إلى أن الاستطلاع شمل 2.500 شخص واستمر فى الفترة بين 4 و14 فبراير الماضى.

وأضافت أن تقرير الاستطلاع جاء بعد يوم من موافقة البنتاجون على طلب شرطة الكابيتول بالإبقاء على 2.300 جندى من الحرس الوطنى، أى ما يقرب من نصف القوة التى تحرس حاليًا مبنى الكابيتول الأمريكى، فى مواقعهم حتى 23 مايو المقبل.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول إنه فى ظل غياب أى تهديدات جديدة ضد مبنى الكابيتول، يرى العديد من المشرعين أن استمرار تواجد القوات إلى جانب سياج يعلوه الأسلاك الشائكة، هو رد فعل مبالغ فيه يجعل من الكابيتول هيل قلعة مسلحة على مقربة من منطقة حرب.