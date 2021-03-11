غرق سفينة شحن قبالة رومانيا ومقتل اثنين من البحارة وفقدان آخر

جدة - نرمين السيد - من جانبها قالت شركة "جى إس بى"، المسؤولة عن عملية الإنقاذ، إن السفينة "فولجو بالت 179"، غرقت، وعلى متنها 13 من أفراد الطاقم الأوكرانى، بينهم امرأة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وذكرت الشركة على موقعها الإلكترونى، أنها أنقذت عشرة بحارة بعد أن أرسل الطاقم إشارة استغاثة قبل الفجر، لكن اثنين توفيا فيما استمرت جهود البحث عن بحار آخر، ونُشرت مروحية "لإجلاء السيدة الوحيدة والتى ساءت حالتها.
فى السياق ذاته، نقلت وكالة "آجربرس" عن نقابة الملاحين الرومانية، قولها إن السفينة كانت فى طريقها لنقل الفحم الروسى إلى ميناء كونستانتا الرومانى.
كما أرسل خفر السواحل زورقا للمشاركة فى جهود الإجلاء والبحث، لكن متحدثا باسم الجيش قال لوكالة "فرانس برس" إن الأحوال الجوية "غير مواتية للغاية".
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