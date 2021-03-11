الاتحاد الأوروبي يقر رابع لقاح ضد كورونا

الاتحاد الأوروبي يقر رابع لقاح ضد كوروناأجازت الوكالة الأوروبية للدواء اليوم الخميس، استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، مع توصية بأن يتلقاه من تجاوزت أعمارهم 18 سنة.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن بيان صادر عن الوكالة الأوروبية للأدوية، إنه "بعد تقييم شامل، خلصت لجنة الأدوية البشرية التابعة للوكالة بالإجماع، إلى أن البيانات الموجودة حول لقاح(جونسون آند جونسون) كانت قوية وتفي بمعايير الفعالية والسلامة والجودة.. لقاح (جونسون المضاد لكوفيد-19) هو اللقاح الرابع الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كورونا".

وكانت الولايات المتحدة قد أجازت في وقت سابق، باستخدام لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين فقط على جميع الأراضي الأمريكية.

يشار إلى أن شركة "جونسون آند جونسون"، كانت قد أعلنت نهاية يناير الماضي أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية حماية بنسبة 66 في المئة من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 في المئة في الولايات المتحدة و66 في المئة بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يوما من التطعيم".

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.

وبذلك أصبح "جونسون آند جونسون" رابع لقاح معتمد في أراضي الاتحاد الأوروبي بعد "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا"، وأول لقاح يتألف من جرعة واحدة.