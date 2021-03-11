أخبار اليمن : الحديدة.. 78 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

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الحديدة.. 78 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 78 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. الحديدة.. 78 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 78 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية، وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والفازة. وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 4 خروقات بقصف مدفعي لعدد 13 قذيفة و56 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة

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