أخبار اليمن : 20 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدة

دوت الخليج -

20 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدة

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة. 20 غارة عدوانية على مأرب والجوف وصعدةجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ17 غارة مديريتي صرواح ومدغل بمأرب، وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديريتي الظاهر وكتاف بصعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



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