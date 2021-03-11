أخبار اليمن : الأولى منذ سنوات.. طائرة للإتحاد الأوروبي تهبط في مطار صنعاء

الأولى منذ سنوات.. طائرة للإتحاد الأوروبي تهبط في مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة ألمانية قادمة من جمهورية ألمانيا عبر مطار جيبوتي، لنقل أحد موظفي الأمم المتحدة للعلاج في الخارج.
تلقت الطائرة الألمانية التابعة لشركة " فاي رينت اجيت"، نوع تشالنجر 604 CL الخدمات الملاحية الجوية والأرضية المعمول بها في المطارات الدولية وفقاً للمعايير الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو.
وأكد طاقم الطائرة الألمانية جاهزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية والفنية والمهنية المعمول بها بالمطارات العالمية والأوروبية بمهنية عالية .. معبراً عن الامتنان للخدمات والتسهيلات التي قدّمت الطائرة من قبل إدارة المطار والكوادر العاملة.
يذكر أن الطائرة الألمانية هي أول طائرة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي تهبط في مطار صنعاء الدولي منذ سنوات.
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