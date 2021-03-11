بعد تصريحاته عن صلاح: جماهير ليفربول ترد على "رئيس الليغا"

علّق مشجعو ليفربول الإنجليزي على تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، التي أكد فيها عدم إمكانية انتقال نجم "الريدز"، المصري الدولي محمد صلاح، إلى ريال مدريد.

وأكد تيباس على "صعوبة" انتقال صلاح لليغا بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية الإسبانية، من جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تيباس في تصريحات بمقابلة تلفزيونية، إن رحيل صلاح عن ليفربول في الصيف المقبل، سيكون في منتهى الصعوبة، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "ستجعل انتقاله صعبا".

وأضاف: "سيكون ذلك صعبا هذا الصيف، وأعتقد أنه حتى الآن لن يكون من السهل أن يخرج من ليفربول، فلا يوجد ما يكفي من الأموال لخروجه، ولا أعتقد أن نرى انتقالات كبيرة في الصيف المقبل".

وتابع قائلا: "أتمنى أن ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد يوما ما، ولكن أعتقد أن الوضع المادي الصعب حاليا للفريقين يصعّب من الصفقة في الفترة الحالية"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وعبّر مشجعو ليفربول عن شكرهم لتيباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: "نشكرك على تأكيد بقاء صلاح في أنفيلد".

مشجع آخر علّق قائلا: "نأمل أن يواصل صلاح مسيرته الكروية مع ليفربول حتى اعتزاله"، في حين ردّ آخر على تيباس: "عليك الاهتمام بشؤون الدوري الإسباني فقط، ولا تقترب من لاعبي البريميرليغ".

ومن بين التعليقات أيضا، ما قاله أحد المشجعين حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "عدد قليل من الأندية يستطيع تحمل تكلفة صلاح".

وأثارت تغريدة "غامضة" لوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، التكهنات حول مستقبل المصري الدولي مع "الريدز".

وجاءت تغريدة عباس، بعد اللقاء الذي جمع ليفربول وتشلسي، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استبدل المدرب يورغن كلوب، نجمه صلاح، بعد ربع ساعة فقط من بداية الشوط الثاني.

وبدت معالم الاستغراب والغضب على صلاح، ثم التقطته الكاميرات التلفزيونية وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ"نقطة" فقط.

وربط متابعو عباس بين التغريدة "الغامضة"، وخروج صلاح حزينا، الأمر الذي اعتبروه مؤشرا لإمكانية رحيل اللاعب عن قلعة "أنفيلد" في الموسم المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأحاطت الشكوك بمستقبل صلاح مع ليفربول، حتى قبل مباراة تشلسي، إذ سبق أن رفض استبعاد فكرة الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة عملاقي إسبانيا، في حواره مع "آس" مضيفا: "لا أحد يدري ما قد يحدث في المستقبل".