من قلب المعادي.. ماذا قال جيران "ضحية التحرش"؟

في حي المعادي الذي نال شهرة واسعة في الوطن العربي، نظرا لإقامة أبطال السلسلة البوليسية الشهيرة "المغامرون الخمسة" فيه، راح موقع "دوت الخليج" يبحث عن جيران الصغيرة التي تم التحرش بها، فيقول سعد لطفي، أحد باعة المناديل الورقية المتواجدين في الميدان: "عرفت بالواقعة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرف الطفلة وأهلها جيدا".

وأضاف: "إنهم أناس بسطاء للغاية، يحاولون كسب قوت يومهم من خلال بيع المناديل الورقية والأعمال البسيطة، مثل غسل السيارات ومداخل المباني".

وتابع لطفي في حديثه مع موقع "دوت الخليج"، أن "المعادي معروفة منذ فترات طويلة بأنها واحدة من المناطق التي حدث فيها تحرش للسيدات، ولكن لم أكن أتخيل يوما أن يكون التحرش بطفلة صغيرة عمرها 7 سنوات تقريبا"، مطالبا باتخاذ إجراءات قاسية دون رحمة على المتحرش، ليكون عبرة لغيره من المتحرشين.

وكان المتهم بالتحرش بالطفلة الصغيرة قد أكد في اعترافاته أمام النيابة العامة المصرية، أنه يعرف المجني عليها وكان يشتري منها المناديل بشكل يومي، مدعيا أنه "لم يقصد التحرش بها، بل كان يمزح معها".

ووجّه "بائع المناديل" الشكر للسيدة التي قامت بنشر الفيديو، مؤكدا أنه لم يقابلها في السابق ولم يكن يعرفها، غير أن الواقعة جعلته يفكر في الذهاب لشكرها عما فعلته، "فلولاها لما كانت لتلك القضية أن تكون".

يشار إلى أن حي المعادي، واحد من أشهر مناطق القاهرة، يقع في جنوب المدينة على الضفة الشرقية من نهر النيل، ويعتبر حي "المعادي القديمة" من أرقى المناطق السكنية في العاصمة المصرية وأكثرها كلفة.

بطلة عظيمة

بالقرب من العقار الذي تم تصوير الفيديو الشهير به، يقع أحد "محال البقالة"، يقف فيه شاب عشريني يدعى عبده فرج، أكد لموقع "دوت الخليج"، أن "الجميع لم يكن يعلم بالواقعة على الإطلاق، ولولا شجاعة السيدة وإقدامها على نشر الفيديو لما كان هذا التحرك الضخم من الجهات المعنية".

ووصف فرج السيدة التي نشرت الفيديو بـ"البطلة العظيمة"، مضيفا: "لولا تدخلها الذي ظهر في الفيديو أنه جاء سريعا، لكانت حياة الطفلة في مهب الريح"، منوها إلى أن "كاميرات المراقبة مهمة جدا، وأكثر من مرة يأتي إليّ أحد الأشخاص لمراجعة الكاميرات الخاصة بالمحل بعد أن فقد أموالا أو تمت سرقة هاتفه".

واشتهر حي المعادي، بعد أن تم تصوير العديد من الأفلام العربية القديمة والحديثة فيه، مثل أفيلمي "أحلى الأوقات" و"شارع 18" وأجزاء من فيلم "آسف على الإزعاج"، ومسلسلي "إمبراطورية مين؟؟"، و"سابع جار".

"بائع الترمس" يؤازر الصغيرة

وعلى عربة بسيطة يبيع من خلالها فوزي ناصر "الترمس" للأطفال بالقرب من أحد الشوارع المطلة على ميدان الحرية بالمعادي، أكد أن الواقعة التي رجت مصر كلها، "ما هي إلا تجسيد بسيط لآلاف الحالات المخفية"، مطالبا بالاتعاظ من هذه القضية.

وتساءل ناصر في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "كم حادثة تمت دون أن تُرى، وكم من مذنب لم يحاسب بعد، فلولا تلك السيدة وكاميرا المراقبة المثبتة بموقع الجريمة، لما عرف أحد شيئا، خاصة أن المجني عليها طفلة".

وأضاف "البائع البسيط": "لا أعرف الطفلة أو أي من أهلها على الرغم من تواجدي في ذلك الشارع بالقرب من الميدان، يوميا على مدار 7 سنوات تقريبا، ومع ذلك عندما عرفت بالحادثة جئت وتساءلت عن مكانهم وسأحاول مد العون لهم بما أستطيع".

صديق الأب: لا ترحموا المتحرش

بالقرب من العقار الذي حدثت فيه الواقعة، وقف أحد السيّاس –الشخص الذي يقوم بتنظيم صف السيارات- وعنما سأله موقع "دوت الخليج" عن الواقعة، أكد أن والد الطفلة يعرفه جيدا، ودائما ما يسهران سويا يحرسان السيارات.

وأضاف: "الأب مسكين جدا، وبالكاد يملك قوت يومه، بجانب ذلك لديه إعاقة في السمع، لكنه يعمل لمحاولة ستر ابنته ومساعدتها لأن تكون أفضل بنت في الدنيا".

وطلب "السايس" أن تستمر وسائل الإعلام والصحافة المختلفة في نشر وفضح المتحرش، وعدم الالتفات لما يقال عن كونه مريضا نفسيا، قائلا: "يرتكبون الجريمة ثم يدعون المرض النفسي.. من يشعر أنه مصاب بمرض نفسي يجب أن يذهب إلى مستشفى أو مصحة لتلقي العلاج، لا أن يعرض بنات الناس للأذى".

الأم تطلب صفع المتحرش

موقع "دوت الخليج، كان قد تواصل مع عبد الرازق مصطفى، المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل وهو محامي طفلة المعادي، ليحكي تفاصيل الواقعة، وكيف كانت قاسية على الأهل.

وقال: "الطفلة ما زالت حتى الآن لا تفقه أي شيء، ولا تعلم بتلك الضجة التي أثيرت في وسائل الإعلام، ويحاول أهلها توضيح أن ما يحدث من اهتمام وخلافه ما هو إلا حدث عابر، دون الدخول في تفاصيل القضية".

وتابع مصطفى: "الأم طلبت من وكيل النائب العام أن تصفع المتحرش، في محاولة منها للثأر وتهدئة روعها، خاصة وأنها لم تتصور أن هناك بشر بهذه الوحشية، غير أن وكيل النائب العام رفض وطالب الاحتكام للقانون، الذي يسري على الجميع، مؤكدا أنها ستأخذ حقها وحق صغيرتها من خلاله".

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قد استمعت لأقوال والدة الطفلة وجدتها، اللتان أكدتا أنهما تبيعان المناديل في ميدان الحرية بالمعادي منذ 3 سنوات، وأنه بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية واقعة التحرش، اكتشفت اختفاء ابنتها، وعند عودتها إلى المنزل وجدتها منهارة بالبكاء.

وأوضحت الأم، في أقوالها أمام النيابة، أنها بعد أن علمت بالواقعة من ابنتها أمرتها بعدم الخروج من المنزل خوفا عليها، مؤكدة أن المتهم استدرجها بزعم شراء بعض المناديل إذا قامت بالدخول معه داخل العقار، مضيفة أن الطفلة تجوب المنطقة وتبيع المناديل فيها منذ عامين تقريبا.

النيابة تباشر التحقيقات

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها باشرت التحقيقات في واقعة التعدي على الطفلة، حيث كانت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي في القاهرة، صورته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقالت النيابة العامة إنها "تواصلت مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤية الطفلة عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار، حيث جرت الواقعة، وشاهدت تعدي المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها".

وكلفت النيابة "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجار استكمال التحقيقات.

105 اعتداءات جنسية على الأطفال في شهرين

ويشير مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، صبري عثمان، إلى أنهم تلقوا 105 بلاغات باعتداءات جنسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالات اعتداء ضد الأطفال.

ولفت عثمان إلى أن خط نجدة الطفل قدم دعما نفسيا ومعنويا لطفلة المعادي، إلى جانب توصية إلى النيابة بشأنها، مؤكدا أن الخط الساخن "16000" معني بتلقي بلاغات لإنقاذ الأطفال من أي خطر يتعرضون له، كالتعرض للضرب أو الانتهاكات والتعذيب والاعتداءات الجسدية أو الجنسية أو حالات تنمر.

وتابع عثمان أنه تم حضور أخصائي اجتماعي ونفسي من خط نجدة الطفل، مع الطفلة وأهلها في النيابة، ليستمع للأقوال ويعقد لهم جلسة دعم نفسي واجتماعي، موضحا أنه تم تقديم تقرير بحالة الأسرة والطفلة للنيابة، متضمنا توصية بما يتبع مع الطفلة وأسرتها.

كاميرات المراقبة "العين الساهرة"

وعن أهمية كاميرات المراقبة التي قامت برصد الواقعة طالب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد الشريف، بإلزام جميع المحال المصرية بوضع كاميرات أمام محالهم التجارية، "لتكون العين الساهرة التي لا تنام في رصد أي مخالفات".

وأكد الشريف في حديثه مع موقع "دوت الخليج": "مع تركيب كاميرات المراقبة، ستقل حالات السرقة والجرائم، ومعها سينعدل السلوك الإنساني"، مطالبا بمعاقبة المتحرش بشكل صارم وقاسي ليكون عبرة للجميع، كي لا يقبل أي متحرش آخر على نفس الفعل.