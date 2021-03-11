السعودية تسمح بالسفر وتفتح المطارات فى 17 مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى، اليوم الخميس، عن السماح بالسفر وفتح مطارات المملكة بشكل كامل فى السابع عشر من شهر مايو المقبل، حسبما أفاد موقع "24" الإماراتى.





وقالت الهيئة فى بيان لها مساء اليوم الخميس، إنه تم تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولى بشكل كامل وفتح مطارات المملكة بحيث يكون الموعد الجديد، ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 17 مايو المقبل جاء ذلك فى خطاب عاجل وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذى كان مقرراً سابقاً وهو 31 مارس الحالى إلى الموعد الجديد. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات اللازمة التى تضعها اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشى وباء كورونا فى المملكة، مستثنية من تنفيذ قرار السماح بالسفر والعودة الدول التى تقرر اللجنة تعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشى وباء كورونا بها.

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